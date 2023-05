Serie A 2022-2023, Cremonese-Spezia: le probabili formazioni

Nel posticipo del sabato Ballardini rinuncia a Dessers, che non sta bene. In casa ligure torna tra i convocati Nzola

06-05-2023 08:29

Si salvi chi può oggi alle 20:45 in Cremonese-Spezia, sfida per la salvezza. Due assenze pesanti in attacco per Ballardini: a Tsadjout si è aggiunto Dessers, che non sta bene ma che è stato comunque convocato e potrebbe giocare uno spezzone di gara. Coppia d’attacco composta da Okereke e Ciofani, Galdames confermato al centro del campo. Lo Spezia schiera il tridente composto da Gyasi, Shomurodov e Verde. Torna tra i convocati Nzola.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici.