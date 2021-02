Serie A, Crotone-Cagliari: le formazioni ufficiali

Oggi alle 15:00 andrà in scena Crotone-Cagliari, sfida tra due squadre in profonda crisi di gioco e di risultati. Il Crotone però è la squadra che il Cagliari ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere (4V, 1N).

Stroppa si presenta con Ounas e Messias a sostegno di Di Carmine, mentre il neo tecnico dei sardi Leonardo Semplici schiera Nandez largo a destra, Duncan in mezzo e preferendo Pavoletti al “Cholito” Simeone.

Ecco le scelte dei due allenatori:

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Molina, Vulic, P. Pereira; Ounas, Messias; Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

OMNISPORT | 28-02-2021 14:24