Serie A: Crotone-Lazio, probabili formazioni

Crotone-Lazio apre l’ottava giornata di Serie A alle 15 di sabato. I padroni di casa schiereranno in attacco Messias e Simy: alle loro spalle a centrocampo Zanellato, Cigarini e Vulic.

Simone Inzaghi recupera Immobile ma dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, positivo al Covid. Il bomber campano dovrebbe partire titolare in attacco, se non sarà reputato pronto dopo 15 giorni di stop spazio a Caicedo in fianco a Correa. A centrocampo Leiva regista affiancato da Akpa Akpro e probabilmente Luis Alberto, in polemica con la società. Nel caso lo spagnolo restasse fuori per punizione, spazio a Pereira.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

OMNISPORT | 20-11-2020 08:12