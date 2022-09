Serie A, Dia risponde ad Arnautovic: Bologna-Salernitana 1-1

01-09-2022 22:58

Manca ancora la prima vittoria in campionato per il Bologna, che anche oggi al Dall’Ara non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Meglio i campani nel primo tempo, felsinei più propositivi nella ripresa.

Al 51′ sempre Marko Arnautovic su rigore firma il vantaggio rossoblù, ma al minuto 88 Dia trova la rete del definitivo pareggio. Risultato, questo, che accontenta certamente di più i campani, che dopo il successo contro la Sampdoria continuano a fare punti.

Il tabellino della gara:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lacumi; Kasius (dal 46′ De Silvestri), Dominguez (dall’80’ Aebischer), Schouten; Cambiaso (dal 46′ Lykogiannis); Sansone (dal 74′ Orsolini), Vignato (dal 46′ Soriano); Arnautovic. All. Mihajlović

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (dal 75′ Valencia), Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Bradaric (dal 54′ Candreva); Dia, Bonazzoli (dal 63′ Botheim). All. Nicola

GOL: Arnautovic (B), Dia (S),

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Medel (B), De Silvestri (B), Vilhena (S), Gyomber (S),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Ghersini di Genova