Serie A donne, Juventus campione d'Italia

Se la squadra maschile deve lottare nelle ultime giornate per la qualificazione in Champions League, dopo aver perso lo Scudetto anticipatamente dopo l’era da nove titoli consecutivi, la Juventus Women non si ferma, ancora una volta sul tetto d’Italia: le bianconere hanno infatti conquistato il titolo 2020/2021.

Con due giornate d’anticipo la formazione di Rita Guerino ha distanziato largamente un Milan a -11, nonostante un periodo in cui sembrava poter dire la sua per spodestare la Juventus Women dal trono. Per le bianconere quarto Scudetto consecutivo.

A rendere aritmetico lo Scudetto la vittoria contro il Napoli nel ventesimo e terzultimo turno di campionato: bastava un pareggio per festeggiare il titolo, ma la rete della solita Girelli, arrivata a 21 goal in campionato e vicina alla conferma come capocannoniere, ha regalato la posta piena.

Per la Girelli si tratta inoltre della 50esima realizzazione in Serie A femminile con la maglia della Juventys, in appena 53 gare: nella massima serie dal 2005, ha messo insieme un totale di 217 reti in 327 gare. Dati fondamentali nell’ultimo biennio per le sorti bianconere. Contro il Napoli ha poi chiuso la questione la Bonansea, per il 2-0 definitivo.

Non una stagione completamente esaltante per la Juventus Women, considerando la mancata partecipazione alla finale di Coppa Italia e la praticamente immediata eliminazione di Champions League. Lo Scudetto resta però nelle mani delle piemontesi, ora seconde solamente a Torres, Lazio e Verona per titoli vinti nel campionato femminile.

Miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere del torneo: la Juventus ha dominato la Serie A 2020/2021, con uno sprint finale che il Milan non è riuscito a reggere, pareggiando una sfida e perdendone un’altra, proprio contro le bianconere; per 4-0.

Lo Scudetto porta la Juventus ad una qualificazione alla prossima Champions League, per una nuova edizione in cui si proverà ad alzare l’asticella: nelle ultime tre edizioni, lo scoglio dei sedicesimi di finale non è mai stato superato. Il prossimo step a cui punta la società di Andrea Agnelli.

