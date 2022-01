Serie A donne, si ferma a 36 vittorie di fila la striscia della Juventus

22-01-2022 20:35

Nella 13a giornata del campionato femminile di Serie A, il big match tra Juventus e Fiorentina si chiude con uno spettacolare 2-2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le formazioni. La squadra di Panico interrompe la striscia record di 36 vittorie consecutive registrata dalle bianconere. Al 14’ Giacinti approfitta del passaggio sbagliato di Aprile e con un pallonetto vincente firma il suo primo gol in maglia viola. Al 34’ il raddoppio: destro di Neto dal limite, Gama interviene in anticipo su Sabatino ma infila il proprio portiere. La squadra di Montemurro però nel recupero del primo tempo accorcia le distanze con Cernoia. Il 2-2 si concretizza al 58′: cross dalla destra di Hyryynen, Caruso con una magia al volo supera Tasselli e ristabilisce l’equilibrio. La Juve interrompe una lunga serie di vittorie, ma allunga la sua striscia di imbattibilità in campionato a 53 gare e si mantiene a +6 sulle rivali. Nelle altre partite della giornata, vittoria del Sassuolo per 4-0 contro il Verona, e successo di Pomigliano in casa dell’Empoli per 2-1.

