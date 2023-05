Serie A 2022-2023, Empoli-Juventus: le probabili formazioni

Senza Baldanzi, Zanetti punta su Pjaca. Milik possibile titolare in casa bianconera, dubbio Alex Sandro-Rugani in difesa

22-05-2023 08:58

Chiude la 36a giornata di Serie A il confronto delle 20:45 tra Empoli e Juventus. I toscani sono salvi e affrontano questa partita senza Baldanzi, impegnato ai Mondiali Under 20 con l’Italia: al suo posto ballottaggio tra Pjaca ed Henderson, a supporto della punta Caputo. In casa bianconera, da valutare la situazione di tanti giocatori dopo l’Europa League: probabile Milik al posto di Vlahovic. Anche Rabiot è a rischio forfait, mentre in difesa Alex Sandro o Rugani si giocano un posto dal primo minuto.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Haas; Pjaca, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Miretti, Paredes, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.