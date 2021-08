Serie A, Enrico Preziosi pronto a vendere il Genoa

In questa sessione di calciomercato si è assistito di nuovo al classico terremoto nella rosa del Genoa, con molto giocatori nuovi e molti che sono arrivati. A Ballardini il compito di un’ennesima salvezza stupefacente. E’ di oggi però la notizia di una possibile offerta statunitense per rilevare il club di Enrico Preziosi, da tempo in cerca di un acquirente.

Se lo domanda oggi La Gazzetta dello Sport, che racconta anche dell’interesse di un fondo di investimento degli Stati Uniti. Si parla di una complessa operazione riguardante l’impegno reciproco tra Enrico Preziosi a vendere e della controparte ad acquistare che sarebbe a uno stadio molto avanzato.

Anche se nessun commento è ancora arrivato dal Grifone, fonti vicine al club danno l’affare per quasi concluso.

