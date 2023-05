Serie A, Fabio Quagliarella: “Scudetto Napoli? Strameritato”

L’attaccante della Sampdoria a margine della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli: “Non è semplice per nessuno fare l'attaccante con la maglia dell'Italia, ma quelli che ci sono hanno sicuramente le carte in regola per fare bene"

22-05-2023 14:52

Al termine della conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, Fabio Quagliarella – attaccante della Sampdoria – ha rilasciato alcune dichiarazioni. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante della Samp ha prima dichiarato: “Niccolò era un ragazzo e un talento eccezionale, basta guardare la sua famiglia per capire chi era. Oggi avrebbe compiuto 40 anni e sono veramente contento di essere qui”.

Sulla scelta del numero 27: “Mi sono sentito mio questo numero fin dall’inizio. Sono uno della famiglia Galli e il 27 per me ha sempre quel significato. Qualsiasi cosa faccia, se devo scegliere un numero scelgo sempre il 27. Questo numero mi seguirà per tutta la vita”.

Riguardo la Fiorentina: ”Ha strameritato le due finali, posso solo farle un grosso in bocca al lupo. Ha dei tifosi eccezionali e un allenatore che la fa giocare bene a calcio. Veder giocare la squadra viola è sempre bello”.

Sul ricordo della sua breve esperienza in Viola: “Arrivai in una Florentia Viola appena risorta dalle ceneri. Non posso certo dire di aver dato anche io un contributo alla rinascita della Fiorentina, ho dato poco perché dopo 6 mesi sono andato via. Ricordo però ancora benissimo quei giorni, giorni in cui non avevamo neanche la roba per vestirci. Quelli sono momenti che ti restano dentro, ogni giorno c’era una scoperta nuova. Poi la Fiorentina negli anni ha fatto un percorso eccezionale… Quando c’è un progetto serio, arrivano i risultati. Queste due finali rappresentano il frutto di un progetto e di una crescita continua, di anno in anno. Tutto quello che ha fatto la Fiorentina in questi anni è meritato”.

Parlando dello Scudetto del Napoli, Quagliarella dice: “Lo Scudetto del Napoli è in primis strameritato. Anche in questo caso il progetto arriva da lontano. Piano piano, insieme ai tifosi, gli azzurri hanno costruito qualcosa di stupendo. Spero che anche per la Sampdoria possa avvenire qualcosa di simile”.

Riguardo un possibile ritorno in Nazionale a dare una mano a Mancini, l’attaccante non ha dubbi: ”Un Quagliarella a 40 anni potrebbe servigli come dirigente o collaboratore (ride, ndr). Gli attaccanti in Italia ci sono, poi ci sono per tutti periodi migliori o peggiori in termini di gol. Non è semplice per nessuno fare l’attaccante con la maglia dell’Italia, ma quelli che ci sono hanno sicuramente le carte in regola per fare bene”.