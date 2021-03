Serie A Femminile: i risultati della 17a giornata

Si è appena conclusa la diciassettesima giornata del campionato di Serie A femminile con alcuni risultati davvero interessanti. Primo tra tutti la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter per 4-1 con il bellissimo poker di Valentina Giacinti che, scrive il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter, eguaglia Jose Alfafini diventando una delle uniche due persone ad aver segnato tre gol nel primo tempo di un derby di Milano in serie A. Nelle altre partite, goleada della Juventus che schiaccia con un sonoro 9-1 il Bari, vittoria per Sassuolo, Fiorentina e Roma (giocate ieri), e pareggio tra Napoli ed Empoli.

Florentia-Sassuolo 1-5 (giocata ieri)

Le ragazze di Gianpiero Piovani si impogono in trasferta sul campo della Florentia, 7° in classifica, grazie ai gol di Pirone, Cambiaghi, Dubcova, Bugeia e Tomaselli. L’unica rete per la Florentia è l’autogol, al 41° del primo tempo, di Erika Santoro. Neroverdi saldamente al 3° posto.

Hellas Verona Women- Fioretina 0-2 (giocata ieri)

Cincotta e le sue giocatrici si portano a casa un bel risultato sul campo dell’Hellas Verona. Un secco 2-0 che porta le firme di Louise Quinn e di Daniela Sabatino. Fiorentina che arriva a 26 punti al 5° posto, veronesi che rimangono in 9 posizione a quota 16.

Roma- San Marino 2-0 (giocata ieri)

Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli non cadono contro San Marino e si impongonoo per 2-0 grazie ai gol di Serturini e Bonfantini allo scadere. Roma al 4° posto in classifica, San Marino penultima a quota 9 punti.

Inter-Milan 1-4

Bella vittoria delle giocatrici di Maurizio Ganz, che grazie ad una strepitosa Valentina Giacinti si prendono il successo nel derby di Milano con un sonoro 4-1. Tutte e 4 le reti potrano la firma della Giacinti, arrivata così a quota 16 gol in Serie A, a soli 3 gol dalla prima in classifica Cristiana Girelli. Inutile il gol della bandiera della Muller.

Juventus-Bari 9-1

Goleada incredibile della Juventus Woman di Rita Guarino, che strapazza il Bari per 9-1 e mantiene intatto il primo posto in classifica. Alla festa partecipano Hurtig dopo 11 minuti, poi Sembrant, un autogol diEnlid, 4 volte Cristiana Girelli, capocannoniere del campionato, poi Staskova e Salvai.

Napoli-Empoli Ladies 3-3

Pareggio emozionante e ricco di gol quello tra Napoli ed Empoli: ad aprire le marcature di pensa Prugna, poi Gilonna al 12′ porta sul 2-0 l’Empoli. Il Napoli rimanta incnredibilmente, portandoosi sul 3-2 grazie alle reti di Cafferata e alla doppietta di Huchet, ma il gol nel finale di Cinotti riporta il risultato in equilibrio.

OMNISPORT | 28-03-2021 16:53