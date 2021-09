Serie A femminile: Milan e Lazio ko

Ecco i risultati delle partite che si sono disputate sabato: vincono Juventus e Sassuolo e Fiorentina, Milan ko. Rinviate due partite .

Juventus-Empoli 1-0

Le bianconere centrano la quarta vittoria, in altrettante giornate, contro un Empoli compatto, ordinato e combattivo che non gli ha reso la faccenda per nulla semplice. Il gol arriva solo al 70’ con Girelli di testa. Per più di un’ora quindi la signora si è dovuta scontrare contro il muro inalzato dalle toscane. Il mister della Juve, Joe Montemurro, commenta così la vittoria: “Complimenti all’Empoli, che ha giocato bene, ma queste vittorie sono molto importanti. Non era facile attaccare l’Empoli, ma mi è piaciuto la pazienza delle ragazze. Non abbiamo cercato di vincere subito, abbiamo saputo aspettare e nel secondo tempo siamo riusciti a restare più alti e creato più chance».

Hellas Verona-Napoli 0-0

Primo pareggio stagionale per il Napoli che dopo la vittoria della scorsa giornata dà continuità ai risultati positivi. Primo punto da iniziò campionato invece per le gialloblù che finalmente riescono a smuovere le classifica. Partita giocata prevalentemente in attacco per le venete che pressando alto hanno impedito al Napoli di fare il proprio gioco senza però riuscire a trovare il gol e quindi la vittoria.

Milan-Sassuolo 0-2

Risultato che significa il primo stop stagionale per le rossonere che perdono il passo con la vetta della classifica. Partita tesa ed equilibrata ma due sono le reti, rispettivamente di Dubcova e Dongus, che sanciscono la sconfitta delle rossonere.

Il Sassuolo invece conferma l’ottimo inizio stagionale condividendo con la Juventus il ruolo di capolista, avendo entrambe guadagnato 12 punti.

L’obbiettivo stagionale del Milan non cambia e nel saluto di fine partita il mister Maurizio Ganz afferma : “abbiamo perso una battaglia, ma rimaniamo in guerra. Tante giocatrici erano stanche per gli impegni con le nazionali, abbiamo sbagliato tanto e alla fine abbiamo perso una partita iniziata male e finita peggio. Dovremo rivedere la partita per capire che cosa non è andato. Dobbiamo ributtarci a lavorare a testa bassa, perché nelle prossime due giornate vogliamo 6 punti. Complimenti al Sassuolo, ma il campionato è lungo..”

Delle partite della domenica l’unica che si è giocata è stata Lazio-Fiorentina.

Inter-Roma è stata rinviata per alcuni casi di positività al coronavirus riscontrata nella compagine Neroazzurra.

Sampdoria-Pomigliano è stata invece sospesa al minuto 32, sul risultato di 0-0, a causa delle avverse condizioni meteo e del campo reso impraticabile.

Lazio-Fiorentina 1-6

Dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate la Fiorentina ha dominato in casa della Lazio vincendo con ben 6 reti messe a segno. Vittoria che assegna i primi tre punti alle viola e che lascia le azzurre in coda alla classifica essendo le uniche a zero punti. 14 i gol subiti dalla Lazio nelle ultime due giornate. (8 dal Milan e 6 dalla Fiorentina). Sempre più in bilico la situazione del mister Morace.

Protagonista di giornata Melissa Bellucci, classe 2001, centrocampista dell’Empoli, in prestito dalla Juventus. Melissa a fine gara ha così commentato la sconfitta di misura contro le bianconere: “Siamo molto soddisfatte della prestazione e della partita che abbiamo fatto. Abbiamo creduto fino alla fine nel pareggio, purtroppo non è arrivato, però portiamo a casa la prestazione, la compattezza e la voglia di riscattarci dalle scorse partite. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ci speravamo, ma non importa, torneremo a casa e penseremo al Verona, che è la prossima sfida che ci attende, una sfida importante per la salvezza, dove dobbiamo fare bene. Con la Juve abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte, abbiamo acquisito più consapevolezza e più fiducia, che avevamo un po’ perso nelle scorse gare, la strada è quella di continuare così”.

OMNISPORT | 28-09-2021 09:25