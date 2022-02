Serie A, si torna al 75% della capienza: 100% per i Playoff Mondiali

19-02-2022 17:23

Si torna alla situazione autunnale in Serie A. Dunque, ecco di nuovo il 75% della capienza negli stadi all’aperto e del 60% nei palazzetti al chiuso, come era prima che la situazione epidemiologica costringesse il Governo a imporre ulteriori restrizioni. Club di A impreparati dalla novità, che p andata in Gazzetta Ufficiale nella serata di venerdì.

Resta da capire quanto il 75% possa rappresentare solo una veloce tappa per tornare al tanto agognato 100%. Sia Gravina che la Vezzali si augurano che prestissimo non ci siano più ragioni di continuare a non occupare interamente i posti negli stadi.

Come riporta Eurosport, sono tre le soluzioni al vaglio del Governo. La prima è di tornare al 100% alla fine dello stato d’emergenza, dunque il 31 marzo. Oppure, un compromesso potrebbe essere rappresentato dalla semifinale playoff per accedere al Mondiale, prevista per il 24 marzo.

Ma molti stanno spingendo per eliminare le restrizioni fin da subito, dato che anche la Spagna, dopo Inghilterra e Francia, si prepara a tornare al 100% dal 4 marzo.

