Serie A, Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, partita valida per la 35a giornata di Serie A Tim.

La squadra di Iachini sarà ancora schierata con il 3-5-2, con la coppia Ribery-Vlahovic in attacco. Simone Inzaghi non cambia l’assetto ed i giocatori che tanto stanno facendo bene in queste settimane. Correa e Immobile a guidare il reparto offensivo, Lulic e Lazzari a tutta fascia .

Ecco le scelte dei due tecnici Iachini e Simone Inzaghi:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

OMNISPORT | 08-05-2021 20:43