Serie A, Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni

Ultima spiaggia per Cesare Prandelli no, ma la situazione viola inizia davvero a farsi preoccupante. Dopo il 3-0 subito a Bergamo contro l’Atalanta, la Fiorentina si ritrova diciassettesima con soli 9 punti a +3 dalla zona retrocessione. Contro il Sassuolo, la Fiorentina avrà l’obbligo di fare punti per non rischiare di complicare ulteriormente un campionato già difficile.

De Zerbi, ormai stabilmente nelle zone alte della classifica da qualche settimana, recupera anche due pedine importantissime ovvero Caputo e Defrel. Sarà il mister emiliano con lo staff medico neroverde, a valutare se partiranno dal primo minuto oppure no. La sensazione è che possano entrare a partita in corso.

FIORENTINA – SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

OMNISPORT | 16-12-2020 10:58