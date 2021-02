Serie A, Fiorentina-Spezia: probabili formazioni

La 23a giornata di Serie A si apre oggi (18:30) con la sfida Fiorentina-Spezia. Partita delicata soprattutto per i viola, chiamati a portara a casa i tre punti per riscattare le ultime, opache, prestazioni.

Prandelli, tecnico dei gigliati, non recupera Ribery. In attacco ancora spazio alla coppia Vlahovic-Kouamé. Italiano, invece, conferma il tridente visto contro il Milan, ovvero Gyasi, Agudelo e Saponara.

Da notare che, in sette precedenti tra le due squadre, lo Spezia non ha mai vinto: quattro successi per la Fiorentina e tre pareggi.

Probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Prandelli.

SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Vignati, Ismaili, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano.

OMNISPORT | 19-02-2021 09:26