Serie A, Florenzi sarà tutto del Milan

23-06-2022 19:45

Il Milan si prepara ad affondare il colpo per Alessandro Florenzi, che tra pochi giorni diventerà un giocatore rossonero a tutti gli effetti. Le trattative andate in scena oggi hanno portato a un accordo tra la Roma e il Milan, che aveva preso il giocatore un anno fa in prestito con diritto di riscatto.

Come riporta Sky Sport, i rossoneri hanno anche ottenuto uno sconto dai rivali: per acquistare Florenzi infatti il Diavolo verserà 2,7 milioni di euro nelle case della Roma, circa la metà rispetto ai 4,5 concordati in sede di trattative un anno fa.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE