Serie A: Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni

Al Ferraris di Genova i padroni di casa ospitano la Fiorentina: match da vincere per entrambe le formazioni per uscire definitivamente dalla zona salvezza e dare un senso più sereno al finale di stagione.

Davide Ballardini ha pochi dubbi in vista della gara contro la Fiorentina. Il tecnico rossoblu confermerà il 3-5-2 che ha dato ampie garanzie dal suo arrivo e conferma gli uomini migliori davanti alla porta di Perin. In difesa ci sarà il terzetto composto da Masiello, Radovanovic e Criscito con Strootman, rimasto a Genova per aiutare la squadra, prenderà il suo solito posto a centrocampo al fianco di Badelj e Zajc. In attacco Destro può fare coppia con uno fra Scamacca, rientrato dalle gare con l’Under 21 azzurra, Shomurodov, Pjaca e Pandev.

Qualche dubbio per Iachini, pronto al ritorno ufficiale in sella. Il tecnico viola dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per la sua Fiorentina, senza toccare l’assetto difensivo nato con Prandelli. A centrocampo tanti dubbi: Amrabat, Castrovilli e Bonaventura dovrebbero essere i titolari, anche se Pulgar scalpita. Davanti Vlahovic, a far coppia con l’intoccabile Ribery. Assenti sicuri solo Igor e Kokorin.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Ribery; Vlahovic

OMNISPORT | 02-04-2021 11:43