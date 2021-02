Serie A, Genoa-Hellas Verona: probabili formazioni

Sabato 20 febbraio alle 18:00 allo stadio Marassi, andrà in scena Genoa-Verona, match valido per la 23^ giornata di Serie A.

Il Grifone arriva dal pareggio ottenuto a reti inviolate nella sfida salvezza sul campo del Torino e non perde una gara di campionato addirittura dallo scorso 6 gennaio contro il Sassuolo. Gli scaligeri, invece, dopo due ko consecutivi contro Roma e Udinese, hanno ritrovato i tre punti nel posticipo casalingo dell’ultima giornata contro il Parma per 2-1 in rimonta.

Per il match contro gli scaligeri, mister Ballardini quasi sicuramente dovrebbe fare a meno degli infortunati Criscito, Cassata, Paleari e Biraschi. Dunque, tra i pali sempre Perin, con terzetto difensivo composto da Goldaniga, Radovanovic e Masiello; a centrocampo titolarissimo Strootman, mentre davanti c’è grande bagarre per chi dovrà affiancare Destro.

Brutte notizie invece per mister Juric che ha tanti indisponibili. Il Verona infatti, dovrebbe fare a meno di Dawidowicz, Salcedo, Favilli, Ruegg, Colley, Kalinic, Ceccherini e Benassi, nonché dello squalificato Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI:

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

