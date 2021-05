Serie A, Genoa: la serenità di Davide Ballardini

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini affronta con una inusuale serenità la conferenza stampa che precede la trasfera contro il Cagliari, valida per l’ultima giornata di Serie A. Entrambe le ultime due sfide di campionato tra Cagliari e Genoa sono terminate con un 1-0 a favore della squadra ligure; il Grifone non ha mai ottenuto tre successi consecutivi in Serie A contro questa avversaria.

Entrambe le squadre hanno già raggiunto la salvezza con un buon anticipo, e dunque quella di domani sarà un’occasione di gioia e di festeggiamenti per entrambe le squadre, nonostante nessuno ci tenga veramente a perdere. Ecco le parole di Ballardini:

“Ci siamo guadagnati di poter giocare questa partita con serenità e gioia, contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Andiamo là comunque con la voglia di fare bella figura”.

Ballardini fa anche un bilancio della stagione che sta per terminare, ribaltata completamente dal suo arrivo, quando il Genoa navigava davvero in cattivissime acque. Il Genoa è uscito sconfitto in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, trovando invece il successo nelle due rimanenti, tra cui quella più recente, contro il Bologna (2-0):

“E’ stata un’annata difficile da descrivere nel corso della quale le straordinarie difficoltà incontrate sono state superate da una squadra che ha sempre affrontato gli ostacoli con lo spirito giusto, lottando e soffrendo tutti assieme. E’ stata un’impresa quotidiana straordinaria, culminata con la salvezza raggiunta con due turni d’anticipo”.

Ballardini ha poi confermato che tra i convocati per la trasferta sarda ci sarà anche il giovane talento della Primavera Yayah Kallon:

“Si è allenato con noi negli ultimi tre-quattro giorni ed è un ragazzo molto interessante, quindi vediamo…”.

OMNISPORT | 21-05-2021 15:55