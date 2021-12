Serie A: gli squalificati per il 16° turno

03-12-2021 13:20

Il giudice sportivo ha squalificato i seguenti giocatori a seguito del turno infrasettimanale giocato e conclusosi ieri sera.

SOUZA SILVA Walace (Udinese): per avere, al 53° del secondo tempo, dopo la realizzazione della rete della sua squadra, correndo verso la panchina avversaria, assunto un atteggiamento provocatorio che causava momenti di tensione.

GABARRON GIL Patricio (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. MOLINA LUCERO Nahuel (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. SINGO Wilfried (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Dopo i primi due in seguito alle partite di martedì erano già stati squalificati Ethan Ampadu (Venezia), Omar Colley (Sampdoria), Tammy Abramam e Rick Karsdorp (Roma).

