Serie A: gli squalificati per il 32° turno

Sono cinque i giocatori che salteranno il 32° turno infrasettimanale di Serie A.

La Fiorentina deve fare a meno di Nikola Milenkovic per il prossimo turno di campionato. Il difensore, diffidato, è stato ammonito nel primo tempo della gara con il Sassuolo per un gomito largo in uno scontro aereo con Obiang. Il serbo salta così la trasferta del ‘Bentegodi’ contro il Verona.

Il Napoli non ha a disposizione Diego Demme per lo scontro diretto contro la Lazio di giovedì 22 aprile. Il mediano, diffidato, è stato ammonito nel finale di gara con l’Inter e di conseguenza squalificato. Grave perdita per Gattuso nello spareggio Champions contro la Lazio.

La Roma deve fare a meno di Amadou Diawara nel match di campionato contro l’Atalanta. Il centrocampista ha culminato un periodo no con un’espulsione nella gara contro il Torino.

La Sampdoria perde Maya Yoshida per il 32° turno di Serie A: la squadra di Ranieri è ospite del Crotone e affronterà la gara senza il giapponese, diffidato ed ammonito nella vittoria doriana per 3-1 sul Verona.

La lista di giocatori squalificati termina con un nome di lusso come Rodrigo De Paul, autore di una sciocchezza nell’ultimo match contro il Crotone. L’argentino è stato espulso al 90′ per un brutto fallo su Molina dopo che aveva deciso la gara con una doppietta.

OMNISPORT | 19-04-2021 16:15