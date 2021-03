Serie A, Hellas Verona-Milan: i convocati di Stefano Pioli

Questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Stefano Pioli per Hellas Verona-Milan, 26° giornata di Serie A in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio Bentegodi. Verona e Milan non hanno pareggiato nelle ultime sei sfide in casa dei gialloblù in Serie A: ultimo pari nel dicembre 2000, da allora tre successi interni e tre vittorie esterne.

Ecco le scelte di Stefano Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Roback.

OMNISPORT | 06-03-2021 17:17