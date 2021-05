Serie A, Hellas Verona-Torino: i convocati di Davide Nicola

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha da poco diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Verona e Torino hanno pareggiato sei delle ultime sette partite di campionato (un successo gialloblù): dal 2015/16 in avanti solo le sfide tra Inter e Roma (sette) e tra Fiorentina e Genoa (otto) hanno visto più segni X.

Assenti Izzo, Murru e Milinkovic-Savic. Ecco le scelte di Nicola:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.

OMNISPORT | 08-05-2021 21:35