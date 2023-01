Serie A, il Bologna rialza la testa. Udinese crisi profonda

15-01-2023 17:07

Dopo due sconfitte consecutive, il Bologna torna ad assaporare la vittoria vincendo contro l’Udinese alla Dacia Arena. Vittoria in rimonta dei felsinei, che vanno in svantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Beto, al quale viene anche annullata la rete del 2-0 all fine della prima frazione.

Nella ripresa però i rossoblù alzano il livello del proprio gioco e pareggiano i conti con Sansone, al 50imo gol in carriera nei top 5 campionati tra Serie A e Liga. Nel finale ci pensa Posch con un colpo di testa da distanza ravvicinata a fissare il punteggio sul 2-1 finale.

Il Bologna ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato (3P), tante quante nelle precedenti 29 in Serie A. L’Udinese ha invece registrato una striscia di 10 partite senza alcuna vittoria in Serie A (6 pareggi e 4 ko) per la prima volta dal maggio 2018 (14 in quel caso).

Il tabellino della partita

Udinese-Bologna 1-2 (primo tempo 1-0)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (74′ Ebosse); Pereyra, Lovric (62′ Arslan), Walace (84′ Ehizibue), Makengo (62′ Samardzic), Udogie; Beto, Success. All. Sottil

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis (74′ Cambiaso); Moro, Schouten; Orsolini (85′ Barrow), Ferguson, Aebischer (74′ Soriano); Sansone (85′ Kasius). All. Thiago Motta

Arbitro: Manuel Volpi

Gol: 10′ Beto (U), 57′ Sansone (B), 80′ Posch (B)

Assist: Success (U, 1-0), Moro (B, 1-1), Ferguson (B, 1-2)

Ammoniti: Lucumí, Walace, Soriano, Ferguson

Espulsi: nessuno