Serie A, il Bologna rimonta e vince anche a Monza

31-10-2022 23:08

Il Bologna di Thiago Motta adesso ha preso ritmo. Dopo la vittoria in casa con il Lecce, per i rossoblù è arrivato il secondo successo consecutivo all’U-Power Stadium di Monza. 2-1 in rimonta nell’ultimo posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo equilibrato fra le due squadre, con occasioni importanti da un lato e dall’altro. Palo di Soumaoro per il Bologna e tra le fila del Monza proteste di Pessina per un fallo ai suoi danni in area. Quindi a inizio ripresa il rigore in favore dei brianzoli. Sgambetto di Aebischer su Sensi e Petagna al 57′ ha portato in vantaggio i suoi con un tiro dal dischetto.

Poi però la rimonta del Bologna. Dopo pochi minuti, gia al 60′, è infatti arrivato il pareggio grazie a Ferguson, bravo a raccogliere un lancio di Posch e mettere la palla in rete. Dunque, al 73′ il gol decisivo della partita, con il primo centro in questo campionato di Orsolini, bravo a calciare potente sotto la traversa su gran assist di Zirkzee.

La partita è finita così dopo cinque minuti di recupero sul 2-1. Nuovi tre punti per il Bologna, ora a quota 13 in classifica. Terzo ko di fila per il Monza di Raffaele Palladino, fermo a 10 punti.