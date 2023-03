Serie A, il derby lombardo fra Monza e Cremonese finisce in parità

All'U-Power Stadium è 1-1 il risultato finale fra le due formazioni. Carlos Augusto risponde al vantaggio di Ciofani.

Entrambe le squadre speravano di vincere questa partita per dare una sterzata alla propria classifica, invece, il derby lombardo fra Monza e Cremonese è terminato 1-1. Il match del sabato alle 15 del 27° turno di Serie A è finito così in parità, con le due formazioni che non fanno dunque un grandissimo passo avanti in classifica.

I padroni di casa allenati da Raffaele Palladino sognano di fatto un posto nella prossima Conference League e nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, ma il protagonista è stato il portiere ospite Carnesecchi. L’estremo difensore è intervenuto bene su Izzo, Carlos Augusto e poi anche su Ciurria.

Nel secondo tempo la partita si è accesa ancora di più con diverse chance da parte della Cremonese di Davide Ballardini. Prima con Meité e Okereke, ma poi il gol del vantaggio è arrivato con Ciofani al 61′, con un tocco sotto su assist di Castagnetti. Subito dopo però, al 69′, ecco il pareggio di Carlos Augusto con un gran diagonale servito da Ciurria.

Ancora qualche occasione poi nel finale fino al quinto minuto di recupero, ma il risultato di Monza-Cremonese è 1-1. Un punto a testa, con i brianzoli di Palladino che salgono così a quota 34 assieme alla Fiorentina. Mentre i grigiorossi di Ballardini si mettono penultimi con 13 punti a +1 sulla Sampdoria.