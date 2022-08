Serie A, il Milan batte il Bologna: ci pensano Leao e Giroud

27-08-2022 22:40

Il Milan batte il Bologna 2-0 e dà una bella risposta alle avversarie dopo l’1-1 contro l’Atalanta nella giornata precedente. Dopo 20′ di equilibrio i rossoneri hanno preso in mano la partita, creando tanto e concedendo poco agli emiliani.

Nel primo tempo il Milan va in vantaggio grazie a Leao: la conclusione ravvicinata del portoghese non è impeccabile ma Skorupski bisticcia un po’ e il pallone finisce in rete. L’estremo difensore ospite si riscatta dopo a tu per tu con Kalulu.

Nel secondo tempo, alla prima vera occasione, i rossoneri trovano il raddoppio: ottimo assist di Leao che serve Giroud, il francese con una bellissima girata insacca sul secondo palo e chiude il match. Gli ospiti reagiscono con Sansone che colpisce il palo esterno, ma è l’unica grande chance dei ragazzi di Mihajlovic. I campioni d’Italia non concedono nulla e sfiorano il tris con Adli e Calabria, alla fine però è 2-0.