Serie A, il Milan riparte con molti infortuni e una novità tra i pali

02-01-2023 10:50

La Salernitana inaugurerà la Serie A 2023 (12,30) contro un Milan al solito incerottato: ai vari indisponibili si sono aggiunti, dopo l’amichevole contro il PSV, Fode Ballo-Toure (operazione alla spalla lussata) e Ante Rebic (lesione all’adduttore).

Ed è proprio l’attacco, stante le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi, a complicare le cose, assieme al ruolo di portiere: Stefano Pioli è già costretto a chiedere gli straordinari a Olivier Giroud, reduce come Theo Hernandez dalla finale iridata, potendo contare sulle limitate alternative di De Katelaere ‘falso nueve’ e Lazetic, mentre per il posto di Mike Maignan, i cui tempi di recupero si sono allungati, le carte si sono ‘sparigliate’ nel ritiro di Dubai, con Mirante che ha scalato posizioni rispetto a Tatarusanu, ma che è non ha sfoderato una prestazione efficace in casa PSV.

E’ (forse) per questo che la dirigenza rossonera ha calato la carta Devis Vazquez: il colombiano (protagonista con la maglia del Guaranì in Paraguay) sta effettuando le visite mediche alla clinica La Madonnina per ritornare in Sud America almeno sino al 10; pur occupando lo ‘slot’ da extra-comunitario, il 24enne non dovrebbe essere il vice-Maignan, per cui resta aperta la pista Sportiello, specie in estate. Vazquez è alto 1,93 e ha giocato in Italia con il Deportivo Cortuluà (sfidando tra l’altro al Torneo di Viareggio il Torino): è il numero 1 del Guaranì da quest’autunno e l’ex portiere argentino Oscar Cordoba l’aveva ‘caldeggiato’ all’ ex compagno Juan Roman Riquelme, vice-presidente del Boca.