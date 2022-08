Serie A, il Napoli frena a Firenze: nessuna squadra a punteggio pieno

28-08-2022 22:42

Il match tra Fiorentina e Napoli termina 0-0. Primi 45′ deludenti, meglio il secondo tempo. Terzo pareggio a reti bianche per i viola tra campionato e coppa, i partenopei invece frenano dopo i successi nelle prime due partite di Serie A: nessuna squadra a punteggio pieno.

La prima grande chance del match è al 24′ con Meret che su una conclusione di Sottil non trattiene la palla, la sfera arriva a Bonaventura ma la rasoiata termina di poco sul fondo. Al 43′ ci prova il Napoli con Lozano che tira a botta sicura trovando però l’opposizione di Milenkovic, il pallone arriva a Osimhen che segna ma in fuorigioco. Primi 45′ poveri di emozioni.

Ripresa più divertente. Il secondo tempo si apre con una grande occasione per il Napoli: Zielinski crossa per Rrahmani in area, il difensore di testa non centra lo specchio da buona posizione. Al 51′ anche Lozano, indisturbato, spreca la rete di testa. Si fa vedere la Fiorentina al 63′ con un contropiede che si conclude con Barak che da solo in area calcia, sfiorando il palo. All’82’ si rivedono gli ospiti, con Raspadori che impegna Gollini dalla distanza: ottima risposta del portiere. La sfida non regala altre emozioni, è 0-0.