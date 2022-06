Serie A, il PSG non molla Skriniar: si alza la posta

30-06-2022 08:23

Il PSG continua a insistere per Milan Skriniar del Torino, ma trattare con Marotta in questi giorni non sembra essere per nulla facile. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i parigini hanno offerto 60 milioni più bonus (per arrivare a 65) pur di portare lo slovacco sotto la Tour Eiffel.

Offerta al momento respinta dalla Beneamata, che ne chiede almeno 70, 80 ancora meglio per Marotta. Tuttavia filtra ottimismo anche da parte nerazzurra, dato che al momento l’AD sta chiudendo molti affari, e altri ce ne saranno in futuro. Una grande cessione serve eccome, ma deve fare contenti tutti.

