Serie A, il Sassuolo in rimonta vince col Venezia e lo stacca in classifica

23-10-2021 20:37

Grande prova del Sassuolo, che in rimonta vince al Mapei Stadium contro il Venezia e tocca quota 11 punti in Serie A, staccando proprio i lagunari a quota 8. Neroverdi in vantaggio al 32′ con una prodezza di Okereke. Per i neroverdi, gol di Berardi, autorete di Henry e prima gioia in Serie A di Frattesi.

Buona prova degli uomini di Dionisi, che non vincevano una gara in Serie A dopo essere andato sotto di un gol da 14 partite di fila (Milan-Sassuolo 1-2, aprile 2021). Inoltre, il Sassuolo ha ottenuto cinque successi nelle ultime sei partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (1P).

Ritora la vittoria in Emilia dopo più di un mese, arrivata con il bel gioco e con un Raspadori davvero ispirato e autore dell’assist per il 3-1 finale.

Il tabellino:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches (69′ Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (83′ Müldür), Maxime Lopez; Berardi (83′ Matheus Henrique), Raspadori, Djuricic (28′ Traoré); Scamacca (69′ Defrel). All.: Dionisi.

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi (68′ Mazzocchi), Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu (68′ Tessmann), Crnigoj (58′ Sigurdsson), Busio (46′ Peretz); Kiyine, Henry (58′ Forte), Okereke. All.: Zanetti.

Gol: 32′ Okereke (V), 37′ Berardi (S), 50′ aut. Henry (S), 66′ Frattesi (S).

Assist: Ampadu (0-1, V), Traoré (S, 1-1), Raspadori (S, 3-1).

OMNISPORT