Serie A, il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil: “La sospensione di Pairetto dimostra i fatti”

Intervistato dai microfoni di ‘TV12’, il tecnico dell’Udinese – Andrea Sottil – rilascia, come riportato da Tuttomercatoweb, diverse dichiarazioni.

Alla alla vigilia della sfida contro la Salernitana, Sottil dichiara: “”Quella appena vissuta è stata una buona settimana di lavoro. Non siamo riusciti a vincere contro la Lazio e, quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo quindi con la rabbia di voler guadagnare punti: settimana di lavoro intensa, con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche della gara, è già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti. La trasferta di Salerno sarà dura, ma vogliamo andare lì per dare continuità di prestazione e portare a casa punti importanti”.

Il tecnico poi tira le somme degli infortunati e analizza la Salernitana di Paulo Sousa: “Ci sono delle assenze, lo abbiamo detto tante volte; affrontiamo questo momento senza creare alibi ma allenandoci al meglio. La Salernitana? Ha assimilato bene l’idea di calcio di mister Sousa. Analizzandola, mi è sembrata una squadra compatta a livello difensivo, molto corta tra i reparti, che chiude bene le linee di passaggio. Porta uomini in attacco in maniera equilibrata, una squadra molto pratica diciamo. Questo ha portato la squadra solidità e, nonostante non abbia vinto tante gare, considerando il numero di pareggi, ha guadagnato comunque punti importanti. Anche a livello individuale ci sono giocatori di livello, che esaltano poi il lavoro svolto fino a questo momento”.