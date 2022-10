Serie A, il Torino trova il pari all'ultimo contro l'Empoli

09-10-2022 15:16

Il primo match della domenica di Serie A è terminato in parità. 1-1 fra Torino ed Empoli nell’anticipo della nona giornata di campionato andato in scena all’Olimpico. Un punto per parte al termine di un incontro molto combattuto fra due squadre che stanno ancora cercando di capire per quali obiettivi potranno lottare.

Nel primo tempo ha dominato il Torino, che ha creato diverse occasioni da gol. Un palo colpito da Vlasic e ben due reti annullate per fuorigico a Miranchuk e Sanabria. All’inizio della seconda frazione il vantaggio dell’Empoli con Destro, appena entrato in campo. Spettacolare rovesciata al 49′ da parte dell’attaccante dei toscani.

Poi però i granata di Ivan Juric hanno continuato ad attaccare fino a trovare in extremis il gol del pareggio al 90′ con Lukic, bravo ad approfittare di un’azione convulsa dentro l’area di rigore avversaria. Il match è poi terminato dopo cinque minuti di recupero sul risultato di 1-1.

Un punto a testa, con il Torino che dopo tre ko di fila muove la classifica e passa a quota 11. Invece l’Empoli di Paolo Zanetti sale a 8 punti.