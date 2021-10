Serie A, il Venezia sorprende la Fiorentina: decide Aramu

18-10-2021 23:02

La Fiorentina si mangia le mani e perde la possibilità di raggiungere il quarto posto. Il Venezia conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. Quella viola è la squadra contro cui il club veneto ha vinto più partite in Serie A: 10.

La Fiorentina non fa paura e i padroni di casa prendono coraggio. Il gol arriva al 37′ e nasce da una giocata in profondità per Henry, che non si fa ingolosire dal tiro a tu per tu con Terracciano e regala invece il comodo gol ad Aramu. Gli ospiti non pungono, Vlahovic è spento e i padroni di casa difendono senza troppi problemi il risultato.

Il Venezia ha eguagliato la sua miglior partenza dopo le prime otto gare stagionali di Serie A: otto punti come nel dal campionato 1962/63 (considerandone tre a vittoria da sempre). Migliore in campo l’autore del gol Mattia Aramu, che ha partecipato a tre gol (due reti e un assist) in questa Serie A. Tra i giocatori italiani delle squadre neopromosse, è quello che ha preso parte a più reti.

