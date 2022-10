Serie A, Immobile si fa male e la Lazio non decolla: solo 0-0 con l'Udinese

16-10-2022 17:55

Quando manca Ciro Immobile, la Lazio non riesce proprio ad accendersi nonostante la classe dei propri uomini offensivi. Anche oggi la banda di Sarri dopo l’uscita del proprio capitano a metà primo tempo per infortunio, produce gioco, ma poco più, e sbatte contro il muro e la fisicità dell’Udinese. Finisce 0-0 all’Olimpico di Roma.

La Lazio ha interrotto una serie di quattro vittorie di fila in Serie A, in cui aveva segnato 14 gol, per una media di 3.5 reti a match. Dall’altra parte invece l’Udinese è imbattuta da nove turni di campionato (6V, 3N), la sua serie senza sconfitte più lunga da marzo-maggio 2013 in Serie A (9 anche allora).

Il tabellino della partita

LAZIO-UDINESE 0-0 (primo tempo 0-0)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (65′ Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (89′ Cancellieri), Immobile (29′ Pedro), Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao (63′ Ebosse), Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic (63′ Lovric), Walace, Makenko (71′ Arslan), Udogie (83′ Ehizibue); Beto (63′ Success), Deulofeu. All. Sottil

GOL: –

AMMONITI: Becao (U), Perez (U), Milinkovic-Savic (L), Lovric (U), Ehizibue (U)

ARBITRO: Andrea Colombo di Como