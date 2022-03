Serie A, Inter: Arturo Vidal ai saluti

03-03-2022 23:42

Lo spazio di Arturo Vidal all’Inter si sta riducendo sempre di più con l’arrivo di Simone Inzaghi, ed è molto probabile che le strade del cileno e dei nerazzurri si separeranno al termine di questa stagione.

In stagione Vidal ha così collezionato ventinove presenze, diciannove di queste in Serie A ma quasi mai da titolare, per un totale di 981 minuti. Sono arrivati anche due gol, contro lo Sheriff e il Genoa, e quattro assist. Numeri non certo esaltanti che non giustificano l’importante stipendio.

Il suo importante stipendio da sei milioni di euro però non è ormai più giustificabile, tanto che secondo molte voci di mercato si starebbe valutando anche la rescissione consensuale a giugno.

OMNISPORT