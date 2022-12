Serie A, Inter: continuano le manovre sulla fascia sinistra

01-12-2022 08:47

L’Inter ha un obiettivo specifico in vista del mercato di riparazione di gennaio, ovvero rinforzare la corsia di sinistra. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo al momento sarebbe Adrien Truffert del Rennes. La società vuole non meno di 20 milioni, non trattabili specialmente dato che il club francese non ha intenzione di salutare facilmente il suo talento a gennaio.

L’Inter è interessata, ma solo in prestito e con pagamento a giugno. Sulle cessioni, sempre la Bundesliga su Gosens, con Leverkusen e Schalke sempre in agguato, e coi nerazzurri che vorrebbero cederlo a titolo definitivo.