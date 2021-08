Serie A, Inter-Genoa: le probabili formazioni

Tutto pronto per l’esordio stagionale dei campioni d’Italia in carica con Conte, Hakimi e Lukaku in meno, e Simone Inzaghi, Calhanoglu, Dzeko in più. Calcio d’inizio alle ore 18.00 allo stadio San Siro di Milano.

In casa Inter, Simone Inzaghi continua a lavorare sul solco del 3-5-1-1 con Dzeko al centro dell’attacco, vista la squalifica di Lautaro Martinez. A centrocampo spazio a Calhanoglu col compito di inspirare il bosniaco unica punta del reparto avanzato neroazzurro.

Per quanto riguarda invece il Genoa è probabile che Ballardini faccia partire subito dal 1′ i volti nuovi: Sirigu, Sabelli, Hernani. Dalla panchina Buksa, che si candida a sorpresa della stagione. Pandev affiancherà Destro in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-1-1) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko

Squalificati: Lautaro Martinez

Genoa (3-4-1-2) : Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Pandev

Squalificati: Bani, Behrami

