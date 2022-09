Serie A, Inter: grossi dubbi su Gosens

15-09-2022 17:37

Il giocatore della Juventus Filip Kostic è stato fin qui uno dei migliori nel brutto inizio di stagione bianconero. L’esterno di nazionalità serba è stato a lungo un obiettivo di mercato per l’Inter che sul giocatore (anche per via dell’opera di convincimento di Kolarov) si era mossa con largo anticipo.

Nella giornata odierna i nerazzurri hanno enormi dubbi riguardanti Robin Gosens che sta facendo davvero fatica a tornare ai livelli mostrati con la maglia dell’Atalanta. L’Inter aveva preferito a gennaio, investire sul tedesco della Dea che sul serbo, dato che sarebbe stato disponibile fin da subito, ma anche perchè poteva dare una mano al club con l’agente nell’affare per Bremer, sfumato anche lui e oggi anche lui alla Juventus.

Al momento il futuro di Gosens è completamente da scrivere. A gennaio potrebbe anche cambiare maglia, ma senza dubbio Inzaghi gli continuerà a concedere chance.