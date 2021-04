Serie A: Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

L’Inter ospita in casa il Sassuolo nel recupero della partita dello scorso 20 marzo con la speranza di allungare ulteriormente in classifica. Conte si affida in attacco ai soliti Lukaku-Lautaro, sulle fasce spazio a Young e Hakimi, a centrocampo Barella, Eriksen e Gagliardini.

I neroverdi arrivano alla sfida con tanti assenti: mancano tra gli altri Caputo, Berardi, Locatelli e Ferrari. In attacco giocherà il giovane Raspadori, sostenuto da Boga, Djuricic e Traore. A centrocampo Maxime Lopez con Obiang.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traore; Raspadori

OMNISPORT | 07-04-2021 08:46