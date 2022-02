Serie A, Inter sempre più convinta di Bremer: la situazione

08-02-2022 17:31

Dopo aver terminato un calciomercato invernale ottimo, l’Inter si proietta già sul mercato estivo. In questo senso l’obiettivo primario dovrebbe essere un nuovo difensore centrale che vada a sostituire De Vrij, probabile partente in estate verso l’estero (piace molto in Premier, e anche l’olandese ci sta pensando).

I nerazzurri hanno ormai da tempo messo gli occhi su Gleison Bremer del Torino, valutato 25 milioni dai granata. Bremer sembra essere il preferito sia di Marotta sia di Inzaghi, e infatti l’Inter ha già provato a prenderlo nel corso di gennaio, senza successo. I contatti sono già ben avviati in vista di giungo.

OMNISPORT