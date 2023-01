Serie A, Inter soddisfatta di Dzeko: fissato l'appuntamento per il rinnovo

14-01-2023 14:24

L’Inter è sempre più pazza di Edin Dzeko, e non solo per le prestazioni in campo, ma anche per il lavoro che svolge quotidianamente ad Appiano Gentile. Il bosniaco infatti sembra prendersi gioco della carta d’identità, e continua a sfoderare prestazioni mostruose. Ribaltata la situazione estiva, quando sembrava destinato a non vedere mai il campo data la ricomposizione della Lu-La.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Dzeko passa molto tempo al centro di allenamento nerazzurro, tra massaggi, dieta e sedute personalizzate che gli permettono di rimanere in gran forma. Inoltre, riporta sempre la Rosea, ci sarebbe già un appuntamento fissato per gennaio per il prolungamento di contratto.

