Serie A: la Juventus allunga, Milan ko ma non tutto è perduto. Inter spreca. Risultati e classifica 18° giornata

Vittoria nettissima delle bianconere che superano il Milan, che si consola con la qualificazione alla Poule Scudetto. Inter sprecona

Con la 18ª giornata di Serie A, l’ultima di Regular Season, si è deciso il quadro definitivo: è il Milan a conquistare l’ultimo posto utile per l’accesso alla Poule Scudetto. E ciò nonostante abbia incassato un pesantissimo 6-0 in casa con la Juventus ma, grazie alla contemporanea sconfitta del Como sul campo del Napoli (2-4), il Diavolo mantiene il quinto posto in classifica a quota 25, a +3 proprio sulle lariane di Sottili. E si garantisce un posto dove conta.

Juventus Women, goleada contro il Milan

Tra le prime cinque classificate al termine della Regular Season, l’unica a centrare il risultato è la Juventus di Canzi, che rifila un sonoro 6-0 al Milan e dimostra la sua superiorità al “Puma House of Football” le bianconere sbloccano il punteggio al 25’ con Girelli nella giornata che segna la presentazione dell’album ufficiale della figurine della Serie A femminile.

Il raddoppio arriva poco dopo con Boattin, che finalizza un contropiede alquanto ingenuo e la Juve – piove suk bagnato – si aggiudica alla mezzora il fallo di Stokić su Krumbiegel.

È 3-0 per le ospiti, che incrementano il bottino al 39’, ancora con Girelli, autrice di una tripletta che le vale il titolo di miglior marcatrice contro il Milan in tutte le competizioni (10 centri). Nella ripresa firmano la vittoria anche l’ex Bergamaschi e Vangsgaard, in pieno recupero. La consolazione però arriva per il Diavolo con il pass per la Poule Scudetto, dove affronterà Juventus, Inter, Roma e Fiorentina. Non male per il Milan reduce da questa prima parte alquanto altalenante.

La situazione delle altre

Nelle altre partite, metabolizzato il risultato tennistico di Juve-Milan, l’Inter si fa rimontare dalla Lazio in trasferta e perde terreno nei confronti della Juventus, sempre prima ma ora a +7 sulle nerazzurre.

Con un punto a testa termina anche il match tra Roma e Fiorentina, che rimangono rispettivamente terza e quarta in classifica a 35 e 28. Nella seconda parte della classifica invece, Sassuolo e Napoli raccolgono due successi pesantissimi ai danni di Sampdoria (ora fanalino di coda a quota 8) e Como.

Le neroverdi concludono la prima parte di campionato con 19 punti conquistati, a -1 dalla Lazio (20) e a -3 dalle lariane (22); le azzurre invece, in virtù del 4-2 sul Como, scavalcano di due lunghezze le blucerchiate abbandonando l’ultimo posto.

Risultati 18° giornata

Chiusa la 18° giornata di campionato, Juventus porta a casa un risultato pieno che allontana le dirette avversarie, l’Inter in particolare che non si approfitta della situazione.

Fiorentina-Roma 0-0

Lazio-Inter 4-4

Milan-Juventus 0-6

Napoli-Como 4-2

Sampdoria-Sassuolo 0-2

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati di cui sopra, guida ancora la classifica di Serie A la Juventus Women al comando con 45 punti staccando l’Inter che spreca una ghiotta occasione per rimanere agganciata alla capolista, mentre Roma e Fiorentina si regalano un punto prevedibile, ma che non cambia lo scenario. Può sorridere, invece, il Milan che nonostante la sconfitta incassata accede alla Poule Scudetto.

Ecco la classifica completa, dalla testa fino all’ultima posizione, aggiornata al 10 febbraio 2025:

Juventus Women 45 punti Inter 38 punti Roma 35 punti Fiorentina 28 punti Milan 25 punti Como 22 punti Lazio 20 punti Sassuolo 19 punti Napoli 10 punti Sampdoria 8 punti