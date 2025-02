Calciatrici 2024/2025, la crescita del movimento passa anche per l'album delle figurine Panini

Presentazione ufficiale dell'album dedicato alle calciatrici: 322 le figurine da collezionare, su 48 pagine e uno spazio speciale dedicato a Serie B e anche ai prossimi Europei

Anche la Serie A femminile ha il suo album Panini cartaceo. Potrebbe sembrare ovvio, ma quanto sperimentato in precedenza e l’evidenza dei numeri dei 64 edizioni della versione maschile inducono a soffermarsi su una simile svolta, pure per il movimento femminile.

Per chiunque segua il campionato, abbia coltivato e nutrito passione per questo sport le sue protagonista la Panini ha deciso di mettere in commercio questo prodotto: un album di 322 figurine, su 48 pagine che alimenta una cultura dello sport e della conoscenza indispensabile per il salto di qualità che la stessa Federica Cappelletti, alla guida della FIGC femminile, sta tentando di mettere in atto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presentazione dell’album Calciatrici 2024/2025

Presenti all’evento il presidente FIGC Gabriele Gravina, appena rieletto, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e il direttore mercato Italia di Panini Alex Bertani. Presenti, il commissario tecnico della Nazionale Femminile Andrea Soncin, il capodelegazione della Nazionale maschile Gianluigi Buffon, quella della Nazionale femminile (nonché responsabile del settore femminile per AIC) Chiara Marchitelli e Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

Con loro le protagoniste assolute dell’album e del campionato di Serie A femminile. “La riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento”. Lo ha spiegato il presidente della FIGC. Questo il valore dell’album Panini:

“L’aumento della visibilità e l’accordo con Panini posiziona il calcio giocato dalle ragazze in una percezione diversa e migliore rispetto a soli 6 anni fa”.

Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice oltre figura di vertice e moglie dell’indimenticato Paolo Rossi, parla di “una svolta epocale. Stiamo entrando nella storia e questo ci riempie di orgoglio”.

Fonte: IPA

Eleonora Goldoni con l’album Panini

Un evento nell’evento

Un passaggio importante anche per la casa editrice che aveva effettuato dei tentativi in precedenza. La scorsa stagione era possibile richiedere la versione cartacea, ad esempio; nell’album maschile della stagione 2002-2003 un paio di pagine alla fine dell’album ritraevano la squadra intera. Poi, negli anni successivi, apparve qualche figurina prestampata cioè già presente nella raccolta, senza però che fossero stampate le figu ufficiali.

Nel 2022-2023 fu pubblicata la prima collezione dedicata alle calciatrici, ma nella versione digitale dell’album che affianca quella cartacea da qualche anno.

Campionesse in copertina

Come per l’album dedicato a Panini Calciatori 2024-2025, anche questo è in versione brossura, ovvero con il dorso rilegato per una maggiore durata, qualità. Sulla copertina, dieci calciatrici, una per ciascuna delle squadre di Serie A che risultano riconoscibili per il pubblico: Cristiana Girelli della Juventus, Eleonora Goldoni della Lazio, Nadia Nadim del Milan, Michela Cambiaghi dell’Inter, Paola di Marino del Napoli e Manuela Giugliano della Roma, la prima calciatrice italiana a essere candidata al Pallone d’Oro.

All’interno dell’album ci sono 22 calciatrici per ogni squadra di Serie A, ma anche le squadre di Serie B e la Nazionale, che il prossimo luglio giocherà gli Europei in Svizzera.

L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, oltre all’ingresso in campo con l’album da parte di tutte le bambine che accompagneranno le calciatrici. Le capitane, inoltre, si scambieranno le maxi figurine con i rispettivi loghi prima dell’inizio delle gare a segnalare la collezione e la raccolta.