Serie A: la Roma azzera la Juventus Women nel big match, Inter a -4. Risultati e classifica 15° giornata

Incredibile risultato al Tre Fontane per le giallorosse, bene anche l'Inter che supera il Como. Pari per la Fiorentina, vittoria Lazio

La Roma si aggiudica il big match di giornata contro la Juventus, quando forse non tutti avrebbero scommesso su questo risultato. L’Inter supera il Como, il Milan recupera due gol con la Sampdoria e fa sfumare il primo successo delle blucerchiate in campionato

Confermata comunque l’egemonia della Juventus Women, la 15° giornata di Serie A eBay riserva indicazioni sull’attuale fase del campionato di Serie A e mostra, vi fossero ancora dubbi in merito, il talentuoso calcio di cui è capace Giulia Dragoni. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma-Juventus Women, big match alle giallorosse

La partita di cartello, espressione desueta ma ancora eloquente, è indubbiamente quella che vede al Tre Fontane scendere in campo la Roma, che ha metabolizzato la sconfitta con l’Inter nell’ultimo turno, e una Juventus iperbolica, accentratrice e vincente in questa stagione. Invece, le giallorosse superano 3-1 la capolista e interrompendo un’imbattibilità che le avversarie, nonché primatiste in classifica, portavano avanti da 17 turni di campionato. Un record infranto che consente, inoltre, di registrare altre evidenze: in primis la reattività e la prontezza di Dragoni (in prestito dal Barcellona), che firma la prima rete giallorossa ad appena tre minuti dall’avvio della gara. La classe 2006 è la più giovane marcatrice del torneo, così.

Nel primo tempo, sia le une sia le altre tentano di sistemare le cose senza arrivare all’intervallo con delle concretezze: alla ripresa eccole, invece, scatenate. Le altre tre reti, in effetti sono quasi in sequenza, un botta e risposta che vede la Roma dominante: 14′ st pareggio Bonansea, 26′ st Giugliano e infine al 37′ st Linari trasforma il rigore e chiude 3-1 la partita più attesa della 15esima giornata.

Inter vincente sul Como

Non cedono le ragazze dell’Inter che si mantengono sempre lì, a ridosso della Juventus in cerca del momento opportuno, a un improvviso cedimento della squadra allenata da Canzi. Vince infatti, in una delle due gare andate in scena alle 12.30, la squadra di Piovani, che si impone 1-0 sul Como all’Arena Civica di Milano.

Le nerazzurre, dopo il 2-1 sulla Roma nella giornata precedente e il pareggio con il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia, si aggiudicano il lunch match contro le lariane di Sottili.

La situazione generale

Pareggio quasi insperato quello del Milan contro la Sampdoria che aveva centrato due reti, ma che è stata rimontata dalle avversarie che non riescono a trovare la continuità di risultato e si portano a casa u solo punto dalla trasferta. Si chiude 2-2.

La Fiorentina non riesce più a vincere, pare, o almeno a ritrovare quelle giocate e quella mentalità che l’aveva condotta a sfiorare la Juventus a inizio stagione. Contro l’abbordabile Sassuolo una rete pari porta a segnare sul tabellino, il punteggio finale di 1-1. La Lazio batte il Napoli, in trasferta 4-0.

Risultati 15° giornata

Chiusa la 15° giornata di campionato, che conferma la Juventus in vetta alla classifica e l’Inter al 2° posto con la Roma, ecco i risultati:

Inter-Como 1-0

Sampdoria-Milan 2-2

Roma-Juventus 3-1

Fiorentina-Sassuolo 1-1

Napoli-Lazio 0-4

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa la 15° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women al comando con 38 punti, ma le capitoline – terze – accorciano portandosi a -7; l’Inter, prossima avversaria delle bianconere, è seconda a -4 dalla vetta dopo il turno appena concluso.

Ecco la classifica completa, dalla testa fino all’ultima posizione, aggiornata al 21 gennaio 2025:

Juventus Women 38 punti Inter 34 punti Roma 31 punti Fiorentina 27 punti Como 22 punti Milan 19 punti Sassuolo 13 punti Lazio 13 punti Napoli 6 punti Sampdoria 5 punti