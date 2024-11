Serie A: la Juventus Women difende l'imbattibilità, Fiorentina sconfitta, bene Inter e Como. Risultati e classifica 9° giornata

I risultati della nona giornata di regular season della Serie A femminile: bianconere sempre in vetta al giro di boa della regular season. Reazione Sassuolo

Inter e Como chiudono a punteggio pieno la 9a giornata di Serie A eBay 2024/25, ribadendo il primato della Juventus Women in classifica quando ormai siamo al giro di boa della Regular Season. Oltre all’imbattibilità, di per sé un record per le ragazze di mister Canzi, c’è la distanza dalla Fiorentina che ha rimediato, nel fine settimana, il secondo risultato negativo contro una Roma in uno stato mentale e di motivazione altissimo. Terzo posto in classifica e coabitazione con l’Inter, capace di vincere sulla Lazio e di fermare le bianconere.

La 9° giornata: Inter e Como chiudono alla grande

Entriamo nel merito di questa 9° giornata: Inter e Como chiudono rispettivamnete 1-0 sulla Lazio e 3-0 sul Napoli, guadagnando dei punti chiave a questo punto della stagione. Il girone d’andata ormai è concluso: la Juventus Women comanda la classifica a quota 25 e con lo status di unica imbattuta nel torneo. Un primato che il tecnico delle bianconere sta provando a difendere.

L’attacco della Fiorentina fallisce e rimedia con la Roma la seconda sconfitta, dopo quella incassata contro le torinesi, senza però perdere la seconda posizione in solitaria a differenza di Inter e giallorosse appunte che si piazzano a 18 anni. Il Como, quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, aggancia il Milan in quinta posizione (13 punti a testa per le due lombarde).

Sassuolo si riscatta

Nela zona bassa della classifica si riscatta e allontana le altre dirette aversarie, il Sassuolo, che conquista la prima vittoria in nove turni nell’anticipo del sabato (3-0 sulla Sampdoria) e si emancipa dall’ultima posizione

Quinta vittoria in nove giornate per l’Inter dell’era Piovani: le nerazzurre, dopo la sconfitta patita nello scorso weekend con la Fiorentina il passaggio del turno in Coppa Italia ai supplementari contro il Parma, riprendono al meglio il cammino in campionato, battendo senza grossi problemi la Lazio all’Arena Civica di Milano.

L’altra protagonista di questa domenica è infatti stata la formazione lariana, che nel lunch match si è aggiudicata con un comodo 3-0 la sfida con il Napoli. A Seregno una vittoria piena, senza alcuna interpretazione differente da attuare.

Calendario 9° giornata

Roma-Fiorentina 1-0 (sabato)

Juventus-Milan 3-0

Sassuolo-Sampdoria 3-0

Como-Napoli 3-0 (domenica)

Inter-Lazio 1-0

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa la 9° giornata, in testa alla classifica di Serie A femminile svetta ancora la Juventus Women che tiene a 4 punti di distacco la Fiorentina. Inter e Roma seguono a debita distanza. Milan a 13 punti. Ecco la classifica completa:

Juventus Women 25 punti Fiorentina 21 punti Inter 18 punti Roma 18 punti Como Femminile 13 punti Milan 13 punti Lazio femminile 6 punti Napoli Femminile 5 punti Sassuolo 4 punti Sampdoria 3 punti