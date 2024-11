Serie A: la Juventus Women torna a vincere e blinda il primato, bene Milan e Roma. La classifica

I risultati dell'ottava giornata di regular season della Serie A femminile: vittoria in trasferta delle bianconere che si confermano in testa alla classifica davanti alla Fiorentina

Anche l’ottava giornata di campionato di regular season si è chiusa con una certezza: la stagione della Juventus Women si sta delineando in maniera sempre più definita. La capolista ha espugnato il campo del Napoli con un tris di reti che non lascia spazio a interpretazioni.

Serie A femminile: Juventus Women vincenti

Contro il Napoli, in trasferta, la Juventus Women ritrova grinta e risultato: ad aprire le marcature è Girelli su rigore, poi il raddoppio di Krumbiegel e infine il terzo gol è stato messo a segno da Caruso, anche lei dagli undici metri.

Le bianconere tornano a Torino con tre punti dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter, prima della sosta imposta dagli impegni con le rispettive nazionali delle giocatrici. Mister Canzi si gode il suo primato e i 22 punti in classifica, mantenendo l’imbattibilità nella massima serie femminile.

Vittoria del Milan e della Roma

Per il resto, sabato vittoria del Como sulla Lazio, mentre la Fiorentina si aggiudica il big match di giornata battendo l’Inter in rimonta per 2-1. Sotto di un gol messo a segno da Ivana Andres, la squadra viola ha prima pareggiato con Vero Boquete dal dischetto e poi centra il gol del sorpasso, firmato stavolta da Lucia Pastrenge.

Le ragazze allenate da De La Fuente mantengono una lunghezza di distanza dalla prima posizione in classifica. Vincono anche Roma e Milan.

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa l’8° giornata, in testa alla classifica di Serie A femminile svetta la Juventus Women che tiene ad appena un punto alle sue spalle la Fiorentina. Inter e Roma seguono a debita distanza con 15 punti. Milan a 13 punti. Ecco la classifica completa:

Juventus Women 22 punti Fiorentina 21 punti Inter 15 punti Roma 15 punti Milan 13 punti Como Femminile 10 punti Lazio femminile 6 punti Napoli Femminile 5 punti Sampdoria 3 punti Sassuolo 1 punto