Serie A: l'Inter ferma la Juventus Women, la Roma batte in rimonta il Milan. La classifica aggiornata

I risultati dell sfide femminili e la nuova classifica dopo il pari a reti inviolate delle juventine a Milano ad opera dell'Inter femminile

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sembrava una macchina perfetta, la Juventus Women invece a fermarla è l’Inter nella prima sfida stagionale all’Arena Civica di Milano. Alle nerazzurre è riuscita l’impresa di bloccare l’avanzata in Serie A delle bianconere allenate da Massimiliano Canzi. Una battuta d’arresto che non altera il primato delle juventine, ma ridisegna gli equilibri.

La Juventus Women mantiene la testa della classifica in solitaria a quota 19, con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina che attualmente occupa il secondo posto.

Inter-Juve femminile, Derby d’Italia

Il match incomincia su ritmi sostenuti. Un Derby d’Italia teso, cresciuto nel corso dei 90′ come prevedibile anche per via del momento della Juventus Women: Sofia Cantore ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia bianconera diventando, così, la quattordicesima giocatrice nella storia della formazione femminile bianconera a riuscirci. Inoltre, le ragazze arrivano da sei risultati eloquenti.

Dopo un avvio super, i ritmi si abbassano notevolmente e per assistere a una nuova situazione da gol bisogna aspettare il 27′ quando l’estremo difensore dell’Inter regala una punizione indiretta all’interno della propria area di rigore: Girelli calcia forte, ma centra la barriera sulla linea di porta. Anche Bergamaschi fallisce la ribattuta che poteva sbloccare il risultato. All’intervallo si va in spogliatoio sullo 0-0 con qualche brivido.

Secondo tempo senza reti

Il secondo tempo incomincia con buone opportunità, ma poco concrete. Il cronometro scorre inesorabile e l’equilibrio continua a regnare sovrano a Milano. Al 78′ brivido per le bianconere quando Merlo con un traversone verso Peyraud-Magnin va a pizzicare la traversa della porta di Pauline.

Alcune occasioni si sprecano, lascindo inviolate le porte e consentendo all’Inter di aggiudicarsi il primato di fermare, per la prima volta in stagione le juventine. Derby d’Italia femminile finisce così, 0-0.

La classifica di Serie A femminile

Ad approfittare del risultato tra nerazzurre e bianconere, in questa domenica di Serie A eBay, è la Roma, che grazie al 2-1 in rimonta sul Milan guadagna terreno e sorpassa in classifica proprio le rossonere. La Fiorentina batte il Como 3-2, Samp-Napoli si chiude 0-0 e il Como batte Sassuolo 4-2.

La classifica della Serie A femminile, alla 7° giornata è la seguente:

Juventus Women 19 Fiorentina 18 Inter 15 Roma 12 Milan 10 Como 7 Lazio 6 Napoli 5 Sampdoria 3 Sassuolo 1