Serie A, Juventus-Genoa: i convocati di Davide Ballardini

Sono stati diramati i giocatori convicati da Davide Ballardini per la difficilissima sfida alal Juve di Andrea Pirlo. La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato, è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A.

Sono tre gli assenti nella squadra rossoblu: Luca Pellegrini, ormai lontano dal campo da diverse settimane, non sarà della sua gara da ex. Mancheranno domani anche Czyborra, in evidenza in Coppa Italia con il gol a Buffon e Strootman, squalificato per la sfida dello Stadium. Ecco la lista completa:

Portieri: Marchetti, Paleari, Perin

Difensori: Biraschi, Criscito, Goldaniga, Masiello, Onguene, Zapata, Zappacosta

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Ghiglione, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc

Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

OMNISPORT | 10-04-2021 18:44