Serie A, Juventus: si infiamma il mercato degli scambi

Si iniziano a tirare le somme in casa Juventus, visto che la stagione attuale potrebbe aver ben poco altro da dire, se non la speranza di conquistare almeno la Coppa Italia. Fuori dalla Champions League agli ottavi di Finale contro il Porto e a 10 punti dall’Inter capolista in Serie A, necessariamante i dirigenti Juventini devono già iniziare a pensare, con calma, alla prossima stagione.

Soprattutto in questo periodo, infatti, la programmazione delle operazioni in entrata e in uscita è fondamentale per un motivo preciso: soldi, al momento, non ce ne sono per nessuno. E dunque diventano indispensabili gli scambi tra i vari club, in modo da raffonzare la propria rosa in modo mirato e senza svenarsi economicamente.

Alla Juventus, a guardare bene, ci sarebbe tanto da modificare a livello di organico: molti giocatori sono sul piede di partenza a causa dell’età (Chiellini e Buffon) o per necessità tecniche ed economiche (Alex Sandro, Douglas Costa) oppure perchè non sono mai stati all’altezza della Juventus (vedi Ramsey e Rabiot).

Come riporta Tuttosport, proprio il francese ex PSG potrebbe essere impiegato come pedina di scambio per arrivare a giocatori più funzionali e carismatici. Per esempio, la Juventus continua ad osservare con interesse Jorginho, calciatore del Chelsea nei desideri bianconeri da diverso tempo. I blues non lo ritengono più incedibile, e considerando l’apprezzamento della Premier nei confronti di Rabiot questo affare parrebbe possibile, entro certi limiti.

Ma non è tutto, perchè sempre in Premier League si segue da vicino l’evoluzione della vicenda Donny Van De Beek-Manchester United. Il centrocampista dei Red Devils, dal suo approdo in Premier League, non è mai riuscito ad integrarsi totalmente, così la sua permanenza non sarebbe scontata. Così il piano della società bianconera potrebbe essere quello di tentare lo scambio con Adrien Rabiot, anche se sembra che la sua cessione non rientreri nei piani attuali. Tuttavia, l’opportunità di fare plusvalenza potrebbe prevalere, dato che il francese è arrivato a Torino 2 anni fa a parametro 0.

OMNISPORT | 28-03-2021 14:13